«Барселона» рассматривает вариант с продажей части своего музея в качестве экономического рычага

Руководство «Барселоны» продолжает искать новые способы для увеличения своего бюджета, чтобы повысить зарплатный лимит на следующий сезон.

По информации издания La Portera de Nununez, в «Барселоне» всерьез рассматривают возможность продажи 20% или 40% клубного музея.

В среднем за год музей каталонской команды посещает около 1,5 миллиона человек, что приносит команде больше деньги. Сообщается, что в сезон-2018/19 музей принес сине-гранатовым 58 миллионов евро.