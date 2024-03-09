Хави оценил игру «Барселоны» в матче с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу над «Мальоркой» (1:0) в матче 28-го тура ла лиги.

«Я всегда настроен оптимистично, хотя мы в непростой ситуации. Эта победа должна придать сил перед матчем с «Наполи», — сказал Хави после матча.

«Барселона» набрала 61 очко и поднялась на 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» идет на 15-й строчке — 27 очков.