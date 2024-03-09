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9 марта, 06:58

Хави оценил игру «Барселоны» в матче с «Мальоркой»

Виктория Кравченко
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу над «Мальоркой» (1:0) в матче 28-го тура ла лиги.

«Я всегда настроен оптимистично, хотя мы в непростой ситуации. Эта победа должна придать сил перед матчем с «Наполи», — сказал Хави после матча.

«Барселона» набрала 61 очко и поднялась на 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» идет на 15-й строчке — 27 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 28 21 6 1 60-18 69
2
 Жирона 28 19 5 4 59-33 62
3
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
4
 Атлетико 28 17 4 7 54-31 55
5
 Атлетик 28 15 8 5 48-26 53
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 28 10 12 6 34-31 42
8
 Валенсия 27 11 7 9 32-31 40
9
 Лас-Пальмас 28 10 7 11 29-31 37
10
 Осасуна 28 10 6 12 31-39 36
11
 Вильярреал 28 9 8 11 46-51 35
12
 Хетафе 28 8 11 9 36-42 35
13
 Алавес 28 8 8 12 26-33 32
14
 Севилья 28 6 10 12 35-42 28
15
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
16
 Р. Вальекано 28 5 11 12 23-38 26
17
 Сельта 28 5 9 14 30-43 24
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 27 2 8 17 30-57 14
20
 Альмерия 28 0 10 18 27-57 10
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 - : -
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Диего Рико

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Чими Авила

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 22 2 4
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

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