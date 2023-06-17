Хави хочет переманить Субименди в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет видеть в своей команде полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, игрок возглавил список запросов наставника сине-гранатовых.

В этом сезоне Субименди провел за клуб 44 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Его контракт с «Реалом Сосьедад» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость 24-летнего испанца в 40 миллионов евро.