В Испании ведутся переговоры по трансферу Витора Роке в «Барселону»

Генеральный директор «Атлетико Паранаэнсэ» Александр Маттос и агент форварда Витора Роке Андре Кюри находятся в Барселоне для переговоров по трансферу игрока в каталонскую команду, сообщает Ge Globo.

По информации источника, стороны надеются добиться прогресса в переговорах по 18-летнему форварду в ближайшие дни.

Сообщалось, что каталонцы готовы отдать за переход нападающего 45 миллионов евро.

Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2023 году 18-летний форвард сыграл 25 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.