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Сегодня, 16:48

Хави дважды лично общался с Левандовски по поводу перехода в «Барселону»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави дважды общался с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, специалист обсуждал с форвардом его возможный переход в каталонский клуб.

Вчера, 18 мая сообщалось, что «Барселона» предлагает Левандовски контракт до конца июня 2025 года. Поляк согласен на предложенные условия, теперь испанскому клубу необходимо достичь договоренности с «Баварией» по поводу трансфера.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 голов и отдал 7 результативных передач в 46 матчах за «Баварию». После завершения чемпионата Германии-2021/22 форвард сообщил о желании покинуть клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Роберт Левандовски
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
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 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
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 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
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 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
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