Хави дважды лично общался с Левандовски по поводу перехода в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави дважды общался с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, специалист обсуждал с форвардом его возможный переход в каталонский клуб.

Вчера, 18 мая сообщалось, что «Барселона» предлагает Левандовски контракт до конца июня 2025 года. Поляк согласен на предложенные условия, теперь испанскому клубу необходимо достичь договоренности с «Баварией» по поводу трансфера.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 голов и отдал 7 результативных передач в 46 матчах за «Баварию». После завершения чемпионата Германии-2021/22 форвард сообщил о желании покинуть клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.