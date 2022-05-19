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Сегодня, 15:20

Анчелотти прокомментировал уход Бэйла из «Реала»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о скором уходе нападающего Гарета Бэйла из клуба. Его соглашение с командой истекает летом.

«Контракт Бэйла заканчивается. Не так важно, сыграет он завтра или нет. Гарет — часть истории этого клуба. Он останется в памяти клуба. Гарет сыграл важную роль в финалах Лиги чемпионов, Кубка. Это нужно признать», — цитирует Анчелотти Marca.

32-летний валлиец выступает в «Реале» с 2013 года. В этом сезоне футболист принял участие в пяти матчах ла лиги и забил один гол. С 2006 года Бэйл вызывается в сборную Уэльса. «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.

Гарет Бэйл
Карло Анчелотти
ФК Реал
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2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
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 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
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 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
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Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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Реал

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Барселона

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Барселона

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