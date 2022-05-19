Анчелотти прокомментировал уход Бэйла из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о скором уходе нападающего Гарета Бэйла из клуба. Его соглашение с командой истекает летом.

«Контракт Бэйла заканчивается. Не так важно, сыграет он завтра или нет. Гарет — часть истории этого клуба. Он останется в памяти клуба. Гарет сыграл важную роль в финалах Лиги чемпионов, Кубка. Это нужно признать», — цитирует Анчелотти Marca.

32-летний валлиец выступает в «Реале» с 2013 года. В этом сезоне футболист принял участие в пяти матчах ла лиги и забил один гол. С 2006 года Бэйл вызывается в сборную Уэльса. «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.