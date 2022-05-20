Бензема стал лучшим игроком сезона ла лиги в FIFA 22

Бензема и еще пять игроков «Реала» вошли в «Команду сезона» FIFA 22

Нападающий «Реала» Карим Бензема попал в «Команду сезона» ла лиги в футбольном симуляторе FIFA 22 с наивысшим рейтингом. Его карточка имеет рейтинг 98 OVR.

Всего в команду сезона попали шесть игроков «Реала», который стал чемпионом и вышел в финал Лиги чемпионов (против «Ливерпуля» пройдет 28 мая).

Карточки игроков из команды сезона станут доступны в наборах Ultimate Team с 20 мая. Также их можно будет купить на трансферном рынке.

Лучшие карточки «Команды сезона» ла лиги в FIFA 22:

Карим Бензема («Реал») — 98 OVR, Лука Модрич («Реал») — 97 OVR, Винисиус Жуниор («Реал») — 96 OVR, Педри («Барселона») — 96 OVR, Жоау Феликс («Атлетико») — 95 OVR, Эдер Милитау («Реал») — 95 OVR, Тибо Куртуа («Реал») — 95 OVR, Давид Алаба («Реал») — 94 OVR, Набиль Фекир («Бетис») — 93 OVR, Жюль Кунде («Севилья») — 93 OVR, Серхио Каналес («Бетис») — 93 OVR, Маркос Акунья («Севилья») — 92 OVR, Рональд Араухо («Барселона») — 92 OVR, Икер Муньяин («Атлетик») — 91 OVR, Рауль де Томас («Эспаньол») — 90 OVR.