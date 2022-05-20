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Сегодня, 08:33

Бензема стал лучшим игроком сезона ла лиги в FIFA 22

Бензема и еще пять игроков «Реала» вошли в «Команду сезона» FIFA 22
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
TOTS-карточки ла лиги в FIFA 22.
Фото Twitter
«Команду сезона» ла лиги FIFA 22.
Фото Twitter
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Нападающий «Реала» Карим Бензема попал в «Команду сезона» ла лиги в футбольном симуляторе FIFA 22 с наивысшим рейтингом. Его карточка имеет рейтинг 98 OVR.

Всего в команду сезона попали шесть игроков «Реала», который стал чемпионом и вышел в финал Лиги чемпионов (против «Ливерпуля» пройдет 28 мая).

Карточки игроков из команды сезона станут доступны в наборах Ultimate Team с 20 мая. Также их можно будет купить на трансферном рынке.

Лучшие карточки «Команды сезона» ла лиги в FIFA 22:

Карим Бензема («Реал») — 98 OVR, Лука Модрич («Реал») — 97 OVR, Винисиус Жуниор («Реал») — 96 OVR, Педри («Барселона») — 96 OVR, Жоау Феликс («Атлетико») — 95 OVR, Эдер Милитау («Реал») — 95 OVR, Тибо Куртуа («Реал») — 95 OVR, Давид Алаба («Реал») — 94 OVR, Набиль Фекир («Бетис») — 93 OVR, Жюль Кунде («Севилья») — 93 OVR, Серхио Каналес («Бетис») — 93 OVR, Маркос Акунья («Севилья») — 92 OVR, Рональд Араухо («Барселона») — 92 OVR, Икер Муньяин («Атлетик») — 91 OVR, Рауль де Томас («Эспаньол») — 90 OVR.

«Команду сезона» ла лиги FIFA 22. Фото Twitter
«Команду сезона» ла лиги FIFA 22.
Фото Twitter
Карим Бензема
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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