Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментирован информацию об очередной травме хавбека Эдена Азара.

Сегодня, 15 марта, стало известно, что у бельгийца новое повреждение. Футболист восстановился несколько дней назад и сыграл впервые с января.

«После перехода Эдена в «Реал» ему не очень везло с травмами. Обидно за него, он топ-футболист, который способен нам помочь. Думаю, он не в восторге от всего этого. Надеюсь, он скоро вернется в строй, он нам нужен», — цитирует Бензема официальный сайт УЕФА.

Завтра, 16 марта, «Реал» сыграет с «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск.