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Хамес Родригес может пропустить остаток 2019 года, в том числе матч с «Барселоной»

12:25
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Травма полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса может оказаться более серьезной, чем ожидалось. Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что колумбиец пропустит три недели из-за травмы колена. Однако, по данным Marca, он не сможет сыграть и в перенесенном матче чемпионата Испании с «Барселоной» 18 декабря. Есть вероятность, что он пропустит все оставшиеся матчи 2019 года.

28-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей за «Реал» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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