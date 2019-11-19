Хамес Родригес может пропустить остаток 2019 года, в том числе матч с «Барселоной»
12:25
Травма полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса может оказаться более серьезной, чем ожидалось. Об этом сообщают испанские СМИ.
Ранее сообщалось, что колумбиец пропустит три недели из-за травмы колена. Однако, по данным Marca, он не сможет сыграть и в перенесенном матче чемпионата Испании с «Барселоной» 18 декабря. Есть вероятность, что он пропустит все оставшиеся матчи 2019 года.
28-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей за «Реал» и забил один мяч при одной голевой передаче.
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