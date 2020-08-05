Хамес перейдет в «Атлетико» за 10-15 миллионов евро

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Атлетико», сообщает Goal.com со ссылкой на El Golazo de Gol.

По информации источника, 29-летний колумбиец может перейти в «Атлетико» за сумму от 10 до 15 миллионов евро этим летом.

В сезоне-2019/20 Родригес провел за «Реал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.