Испанский журналист назвал переход Захаряна в «Реал Сосьедад» разочарованием

Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна рассказал, как относятся фанаты к переходу 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» пока что нельзя назвать неудачным, но это разочаровывающее подписание. От него ожидали большего во всех отношениях, особенно когда дело касается голов и результативных передач», — сказал Таберна Metaratings.ru.

Он отметил, что болельщики поддерживают игрока, но ждут большего от него.

Футболист перешел в команду из «Динамо» летом 2023 года. В этом сезоне он сыграл 27 матчей за «Реал Сосьедад» и отметился 1 результативной передачей.