Гвардьола призвал испанское правительство сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола призвал испанское правительство сесть за стол переговоров с лидерами каталонской оппозиции.

— Я не возражаю против переноса класико. По этому поводу лучше спросите Тебаса или кого-нибудь еще из федерации, — цитирует 48-летний специалиста Marca. — Если они это сделали, значит, их беспокоит текущая ситуация. Меня тоже беспокоит то, что творится в моей стране. А моя страна — Каталония.

Если бы люди не были убеждены в своей правоте, они бы не стали маршировать миллионами по всей Каталонии с призывом освободить заключенных. Международное сообщество обязано урегулировать конфликт между Каталонией и Испанией. Нужно вмешательство третьей стороны, которое поможет достичь мира.

Среди заключенных есть мои близкие друзья, за которых я сильно переживаю. У этого конфликта нет военного решения. Сядьте, наконец, и поговорите! Нужно быть слепым, чтобы не понимать, что Каталония и Испания перестали доверять друг другу.

Испанский Верховный суд вынес приговор 12 организаторам референдума о независимости Каталонии. Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Остальные трое были признаны виновными в непослушании — их не приговорили к заключению.