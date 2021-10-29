Гвардиола: «Я не сомневаюсь, что Хави готов к работе в «Барселоне»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном назначении бывшего полузащитника «Барселоны» Хави на пост главного тренера каталонского клуба.
«Я не сомневаюсь, что Хави готов к работе в «Барселоне», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport. — Он понимает футбол, у него есть страсть. Сейчас у Хави больше опыта, чем было у меня, когда я возглавил «Барселону».
Хави является воспитанником каталонского клуба. За основную команду полузащитник играл с 1997 по 2015 год. В 2015-м испанец перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером команды в 2019 году.
Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы трижды выиграли чемпионат и суперкубок Испании, дважды стали обладателями кубка страны, а также два раза стали победителями Лиги чемпионов, суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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