Фати пропустит матч «Барселоны» с «Алавесом» из-за травмы
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан сообщил, что форвард каталонцев Ансу Фати пропустит игру 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».
«Дембеле сегодня тренировался со всеми, он будет в составе на игру с «Алавесом». Фати сегодня не тренировался, а это значит, что он не сможет сыграть завтра», — приводит пресс-служба «сине-гранатовых» слова Бархуана.
? Interim manager @sergibarjuan12 is asked about the availability of Ousmane Demb?l? and @ANSUFATI for #Bar?aAlav?s: pic.twitter.com/FEUzRZypXG— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2021
27 октября «Барселона» сообщила, что Фати выбыл на неопределенный срок из-за болей в колене. В сезоне-2021/22 18-летний испанец принял участие в 6 матчах команды, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Матч «Барселона» — «Алавес» состоится завтра, 30 октября, начало — в 22.00 (мск).
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