Гаспар: «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался о перспективах каталонского клуба в нынешнем сезоне.
«Барселона» выиграет Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, — приводит слова Гаспара El Confidencial. — Могу ошибаться, но без оптимизма никуда. В футболе я видел ситуации и посложнее. Всегда непросто завоевывать трофеи. Но если каталонцы не преуспеют, им придется пройти квалификацию для участия в некоторых турнирах в следующем году».
После 10 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонцы с 3 баллами идут на 3-й позиции в группе E.
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Дополнительная информация:
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/liga/2021-10-29/entrevista-gaspart-xavi-koeman-barcelona_3314991/
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