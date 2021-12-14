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Гвардиола посетит специальную пресс-конференцию Агуэро

22:03
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро на пресс-конференции 15 декабря объявит о завершении карьеры. По данным Catalunya Rаdio, мероприятие посетят тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и директор «горожан» Чики Бегиристайн.

Начало пресс-конференции запланировано на 14.00 по московскому времени.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) Агуэро покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.

Напомним, что Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. В составе клуба он четырежды выиграл чемпионат Англии.

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Иван Шитик все материалы автора

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