«В «Барселоне» умеют справляться с давлением». Лапорта высказался о результатах клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о ситуации в клубе.

«Нельзя забывать, что это первый год без Месси. Мы расстались с лучшим игроком мира. Это нелегко. Поэтому мы выбрали Хави, который знаком с атмосферой и стилем «Барселоны». Это значит, что он доверяет воспитанникам, ведь сам вышел из нашей академии и добрался до первой команды, в которой стал великим чемпионом.

В краткосрочной перспективе нам нужно сочетание молодежи с опытными игроками. Все они должны обладать классом. В таком клубе, как «Барселона», умеют справляться с давлением», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo со ссылкой на Tuttosport.

После 17 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Ранее команда не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.