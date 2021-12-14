Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«В «Барселоне» умеют справляться с давлением». Лапорта высказался о результатах клуба

Лапорта высказался о результатах «Барселоны» в сезоне-2021/22
21:09
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о ситуации в клубе.

«Нельзя забывать, что это первый год без Месси. Мы расстались с лучшим игроком мира. Это нелегко. Поэтому мы выбрали Хави, который знаком с атмосферой и стилем «Барселоны». Это значит, что он доверяет воспитанникам, ведь сам вышел из нашей академии и добрался до первой команды, в которой стал великим чемпионом.

В краткосрочной перспективе нам нужно сочетание молодежи с опытными игроками. Все они должны обладать классом. В таком клубе, как «Барселона», умеют справляться с давлением», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo со ссылкой на Tuttosport.

После 17 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Ранее команда не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211214/1001725618/laporta-ano-cero-messi-facil.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Приравнивается к изнасилованию. Во французском спорте — новый секс-скандал
Диетолог назвал самый неподходящий алкогольный напиток для праздника
0
Реклама