Гризманн повторил празднование Леброна Джеймса. Фото

«Барселона» дома одержала победу над «Бетисом» (5:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании. Новичок каталонцев Антуан Гризманн оформил дубль, это его первые голы за команду в официальных матчах. Один из мячей он отпраздновал в стиле баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Griezmann celebrates his 2nd Barcelona goal doing the LeBron James chalk toss with confetti ? pic.twitter.com/Ldvry4RnpV