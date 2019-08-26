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Гризманн повторил празднование Леброна Джеймса. Фото

03:19
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«Барселона» дома одержала победу над «Бетисом» (5:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании. Новичок каталонцев Антуан Гризманн оформил дубль, это его первые голы за команду в официальных матчах. Один из мячей он отпраздновал в стиле баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.

— Я пытался имитировать празднование Леброна Джеймса. Он мне очень нравится, — сказал после матча Гризманн в интервью Marca.

Барселона — Бетис

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