Гризманн — о победе над «Осасуной»: «Все потому, что поставил себя в состав своей команды в фэнтези ла лиги»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн оценил свою игру в победном матче с «Осасуной» (2:0) в 7-м туре чемпионата Испании.

«Мое выступление против «Осасуны»? Я смог отличиться голом. Все потому, что поставил себя в состав своей команды в фэнтези ла лиги. Это придало мне дополнительных сил», — цитирует нападающего DAZN.

Мадридская команда набрала 13 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. «Осасуна» опустилась на 14-ю строчку (7 очков).