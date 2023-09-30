Ракитич восхитился игрой тер Штегена в матче «Барселоны» с «Севильей»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Барселоны» (0:1) оценил игру голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

«Тер Штеген — голкипер высокого класса. Он один из лучших вратарей мира. Часто голкиперы выигрывают матчи для своих команд. В прошедшем поединке Марк-Андре показал, насколько он силен», — цитирует хорвата Marca.

«Барселона» выиграла благодаря автоголу Серхио Рамоса.

После победы над «Севильей» каталонцы с 20 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков).