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Сегодня, 08:49

Ракитич восхитился игрой тер Штегена в матче «Барселоны» с «Севильей»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Барселоны» (0:1) оценил игру голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

«Тер Штеген — голкипер высокого класса. Он один из лучших вратарей мира. Часто голкиперы выигрывают матчи для своих команд. В прошедшем поединке Марк-Андре показал, насколько он силен», — цитирует хорвата Marca.

«Барселона» выиграла благодаря автоголу Серхио Рамоса.

После победы над «Севильей» каталонцы с 20 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков).

Иван Ракитич
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
2
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
3
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 2 1 1
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