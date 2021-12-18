Гризманн не примет участие в матче против «Севильи»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн пропустит матч 18-го тура чемпионата Испании против «Севильи», сообщает официальный сайт «матрасников».
У 30-летнего футболиста диагностирована мышечная травма правого бедра. Французу предстоит пройти курс физиотерапии.
Гризманн не вошел в заявку на предстоящую встречу. Вместе с ним в Мадриде остались защитники Шиме Врсалько, Хосе Хименес и Стефан Савич.
Матч «Севилья» — «Атлетико» состоится 18 декабря. Начало — в 23.00 (мск).
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