«Гранада» сыграла вничью с «Леванте»

«Гранада» в матче 8-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Леванте» со счетом 1:1.

На гол Дарвина Мачиса гости ответили точным ударом Рубена Везу. При этом хозяева на 16-й минуте остались вдесятером после удаления Максима Гоналона.

После этого матча «Гранада» с 14 очками расположилась на пятом месте в турнирной таблице, «Леванте» с 5 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Гранада» — «Леванте» — 1:1 (1:1)

Голы: Мачис, 8 (1:0). Везу, 34 (1:1).

«Гранада»: Силва, Вальехо, Д.Дуарте, Х.Санчес, Нева, Монторо (Эррера, 57), Гоналон, Милья (Брайс, 80), Хорхе Молина (Суарес, 57), Мачис (Соро, 80), Пуэртас.

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон (Сон, 60), Рочина (Де Фрутос, 68), Малса (Радойя, 69), Барди, Мелеро, Рохер, Моралес (Леон, 60).

Предупреждения: Малса, 35. Постиго, 47. Везу, 61. Х.Санчес, 68. Суарес, 69.

Удаление: Гоналон, 16.

Судья: Хайме Латре (Испания).

1 ноября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».