«Гранада» сохранит 35-летнего Сольдадо и 38-летнего Молину

«Гранада» рассчитывает сохранить нападающих команды Хорхе Молину и Роберто Сольдадо, несмотря на их солидный возраст, сообщает AS. Форварды успешно выступают в нынешнем сезоне ла лиги. 38-летний Молина провел во всех турнирах 40 матчей и забил 11 голов, на счету 35-летнего Сольдадо 35 игр и тоже 11 мячей.

Контракт Молины рассчитан до лета 2022 года. Соглашение с Сольдадо истекает этим летом, однако будет автоматически продлено еще на сезон, если он проведет еще три матча, минимум по 45 минут в каждом.

Сольдадо в мае исполнится 36 лет, а Молине в апреле — 39. Он является третьим по возрасту футболистом ла лиги в нынешнем сезоне после Нино (40 лет) и Хоакина (39 лет). Примечательно, что оба игрока достались «Гранаде» свободными агентами: Сольдадо перешел из «Фенербахче» летом 2019 года, Молина — из «Хетафе» год спустя.

В нынешнем сезоне «Гранада» идет на восьмом месте в чемпионате Испании после 28 туров. В Лиге Европы команда добралась до четвертьфинала, где встретится с «Манчестер Юнайтед».