Лунин может перейти из «Реала» в «Гранаду»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Гранаде», сообщает Grada3.

Клуб ищет замену вратарю Рую Силве, у которого заканчивается контракт.

Лунин перешел в «Реал» в году. После двух сезонов в арендах он вернулся в мадридский клуб, однако не смог выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне он провел только 1 матч, выйдя на поле в игре Кубка Испании против «Алькояно» (1:2). В феврале сообщалось, что он хочет покинуть «Реал» ради игровой практики.

Контракт Лунина истекает в 2024 году.