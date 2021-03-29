Лунин может перейти из «Реала» в «Гранаду»
02:30
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Гранаде», сообщает Grada3.
Клуб ищет замену вратарю Рую Силве, у которого заканчивается контракт.
Лунин перешел в «Реал» в году. После двух сезонов в арендах он вернулся в мадридский клуб, однако не смог выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне он провел только 1 матч, выйдя на поле в игре Кубка Испании против «Алькояно» (1:2). В феврале сообщалось, что он хочет покинуть «Реал» ради игровой практики.
Контракт Лунина истекает в 2024 году.
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