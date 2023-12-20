«Севилья» разгромила «Гранаду»

«Севилья» выиграла у «Гранады» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.

На 23-й минуте Адриа Педроса открыл счет. Еще до перерыва Лукас Окампос удвоил преимущество гостей. В начале второй половины Серхио Рамос забил третий гол севильцев.

«Севилья» набрала 16 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Гранада» идет на 19-й строчке — 8 очков.