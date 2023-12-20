«Севилья» разгромила «Гранаду»
«Севилья» выиграла у «Гранады» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.
На 23-й минуте Адриа Педроса открыл счет. Еще до перерыва Лукас Окампос удвоил преимущество гостей. В начале второй половины Серхио Рамос забил третий гол севильцев.
«Севилья» набрала 16 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Гранада» идет на 19-й строчке — 8 очков.
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|
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|17
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|5
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|
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|17
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|35-19
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|
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|4
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|19-26
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|
13
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|14-23
|16
|
14
|Вильярреал
|17
|4
|4
|9
|23-33
|16
|
15
|Севилья
|17
|3
|7
|7
|23-24
|16
|
16
|Мальорка
|17
|2
|9
|6
|14-20
|15
|
17
|Кадис
|17
|2
|8
|7
|14-24
|14
|
18
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|2
|7
|8
|16-25
|13
|
19
|Гранада
|18
|1
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|17
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|19.12
|21:00
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Р. Вальекано – Валенсия
|0 : 1
|19.12
|23:30
|
Атлетико – Хетафе
|3 : 3
|19.12
|23:30
|
Гранада – Севилья
|0 : 3
|20.12
|21:00
|
Барселона – Альмерия
|- : -
|20.12
|23:30
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|- : -
|20.12
|23:30
|
Вильярреал – Сельта
|- : -
|21.12
|21:00
|
Бетис – Жирона
|- : -
|21.12
|21:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|21.12
|23:30
|
Алавес – Реал
|- : -
|21.12
|23:30
|
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|- : -
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Домингуш Дуарте
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Ойян Сансет
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