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Сегодня, 01:24

«Севилья» разгромила «Гранаду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Севилья» выиграла у «Гранады» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.

На 23-й минуте Адриа Педроса открыл счет. Еще до перерыва Лукас Окампос удвоил преимущество гостей. В начале второй половины Серхио Рамос забил третий гол севильцев.

«Севилья» набрала 16 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Гранада» идет на 19-й строчке — 8 очков.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
19 дек, 23:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
0:3
Севилья

Футбол
ФК Гранада
ФК Севилья
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
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Р. Вальекано – Валенсия
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Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 - : -
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
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 - : -
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