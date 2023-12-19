«Валенсия» в гостях обыграла «Райо Вальекано»

«Валенсия» на выезде обыграла «Райо Вальекано» в 18-м туре чемпионата Испании — 1:0.

Победный гол на 61-й минуте забил Серхи Каньос. На 90+1-й минуте игрок гостей Тьерри Корреа получил красную карточку.

«Райо Вальекано» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 20 очков. «Валенсия» расположилась на 10-й строчке с 23 баллами.