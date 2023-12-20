«Хетафе» вырвал ничью у «Атлетико»

«Хетафе» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:3.

На 38-й минуте мадридская команда осталась в меньшинстве, так как Стефан Савич получил вторую желтую карточку. Несмотря на удаление Антуан Гризманн в конце первого тайма открыл счет.

После перерыва гости отыгрались — забил Борха Майораль. На 57-й минуте на поле вышел Альваро Мората и почти сразу забил гол. На 69-й минуте Гризманн реализовал пенальти. В концовке встречи гостям удалось забить дважды и спастись от поражения.

«Атлетико» набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Хетафе» идет на 8-й строчке — 26 очков.