Голкипер «Эйбара» Дмитрович перейдет в «Севилью»
22:03
«Севилья» подпишет вратаря «Эйбара» Марко Дмитровича, сообщает 27 мая Marca.
По данным источника, серб завтра прибудет в Севилью и подпишет трехлетний контракт с клубом. Его соглашение с «Эйбаром» истекает 30 июня, поэтому он перейдет на правах свободного агента.
29-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 35 матчей в ла лиге, пропустил 49 мячей и девять раз отыграл «на ноль». «Эйбар» вылетел из ла лиги, заняв последнее, 20-е место.
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