Футбол
Испания

Новости

Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Голкипер «Эйбара» Дмитрович перейдет в «Севилью»

22:03
Теги:

«Севилья» подпишет вратаря «Эйбара» Марко Дмитровича, сообщает 27 мая Marca.

По данным источника, серб завтра прибудет в Севилью и подпишет трехлетний контракт с клубом. Его соглашение с «Эйбаром» истекает 30 июня, поэтому он перейдет на правах свободного агента.

29-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 35 матчей в ла лиге, пропустил 49 мячей и девять раз отыграл «на ноль». «Эйбар» вылетел из ла лиги, заняв последнее, 20-е место.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Яшин оценил шансы сборной России на победу на чемпионате мира по хоккею в Риге
Создатель Telegram-канала NEXTA попросил Польшу о защите
По сигналу "Атом": что будут делать россияне в случае ядерной тревоги
Детали изнасилования девочки в Барнауле группой школьниц

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд