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Диего Мартинес покинул пост главного тренера «Гранады»

27 мая 2021, 23:24
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С поста главного тренера «Гранады» ушел Диего Мартинес, сообщает официальный сайт клуба 27 мая.

В заявлении указано, что руководство клуба хотело продолжить сотрудничество со специалистом, но с уважением отнеслось к его желанию уйти. «Гранада» поблагодарила Мартинеса за успешную работу и пожелала ему успехов в дальнейшем.

Под руководством 40-летнего Мартинеса «Гранада» занимала седьмое и девятое место в ла лиге, доходила до полуфинала Кубка Испании, пробилась в Лигу Европы и дошла до 1/4 финала турнира.

Дополнительная информация:

мартинес

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