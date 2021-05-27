Диего Мартинес покинул пост главного тренера «Гранады»

С поста главного тренера «Гранады» ушел Диего Мартинес, сообщает официальный сайт клуба 27 мая.

В заявлении указано, что руководство клуба хотело продолжить сотрудничество со специалистом, но с уважением отнеслось к его желанию уйти. «Гранада» поблагодарила Мартинеса за успешную работу и пожелала ему успехов в дальнейшем.

Под руководством 40-летнего Мартинеса «Гранада» занимала седьмое и девятое место в ла лиге, доходила до полуфинала Кубка Испании, пробилась в Лигу Европы и дошла до 1/4 финала турнира.