Диего Мартинес покинул пост главного тренера «Гранады»
27 мая 2021, 23:24
С поста главного тренера «Гранады» ушел Диего Мартинес, сообщает официальный сайт клуба 27 мая.
Diego Mart?nez, mito de nuestra historia.— Granada CF ???? (@GranadaCdeF) May 27, 2021
?ETERNAMENTE, ???????! ???? #GraciasDiego pic.twitter.com/HUIPVxWBSx
В заявлении указано, что руководство клуба хотело продолжить сотрудничество со специалистом, но с уважением отнеслось к его желанию уйти. «Гранада» поблагодарила Мартинеса за успешную работу и пожелала ему успехов в дальнейшем.
Под руководством 40-летнего Мартинеса «Гранада» занимала седьмое и девятое место в ла лиге, доходила до полуфинала Кубка Испании, пробилась в Лигу Европы и дошла до 1/4 финала турнира.
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