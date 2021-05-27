Варан отреагировал на уход Зидана из «Реала»: «Для меня ты был больше, чем просто тренер»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан отреагировал на новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера. Клуб объявил о его отставке 27 мая.

«С тех пор, как я приехал в Мадрид 10 лет назад, для меня ты был больше, чем просто тренер. Помог мне вырасти в качестве игрока и как мужчина. Ты классно руководил (и не раз) этим золотым поколением и привел его к вершинам. Я никогда не смогу отблагодарить тебя за все советы, которые ты мне дал, будь то на поле или за его пределами. Еще раз спасибо, босс! До встречи», — написал Варан в Instagram.

Зидан возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

В сезоне-2020/21 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив «Атлетико» 2 очка.