Голкипер «Барселоны» тер Штеген восстановился после травмы и сыграет с «Гранадой»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген восстановился после травмы спины. Футболист готов принять участие в матче 24-го тура ла лиги против «Гранады», сообщается на странице в X.

Голкипер получил травму спины в ноябре 2023 года в расположении сборной Германии. На протяжении трех недель голкипер проходил консервативное лечение, но после стало понятно, что оно не помогает. В декабре он перенес операцию.

Скорее всего, футболист сможет сыграть в матче против «Гранады», который состоится 11 февраля.