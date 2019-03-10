Гол Хесе принес "Бетису" победу над "Сельтой"

"Сельта" дома уступила "Бетису" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 80-й минуте забил Хесе Родригес. Сначала мяч не был засчитан, но после просмотра видеповтора судейская бригада решила, что офсайда в этом эпизоде все же не было.

"Бетис" набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У "Сельты" 25 очков и 17-е место.

В следующем туре "Бетис" примет "Барселону", а "Сельта" на выезде сыграет с "Реалом".

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27-й тур

"Сельта" - "Бетис" - 0:1 (0:0)

Гол: Хесе, 80.

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Хункa, Будебуз (Систо, 64), Окай Йокушлу (Йенсен, 89), Лоботка, Буфаль (Апех, 85), Мендес, Гомес.

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Франсис Герреро (Тельо, 53), Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо (Хави Гарсия, 89), Хоакин (Эмерсон, 90), Хесе.

Предупреждения: Окай Йокушлу, 64. Гомес, 76. Мальо, 90+5.

Судья: Эстрада Фернандес.

10 марта. Виго. Стадион "Балаидос".

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