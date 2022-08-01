Гаттузо убедил полузащитника «Ювентуса» Артура перейти в «Валенсию»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо убедил полузащитника «Ювентуса» Артура перейти в испанский клуб, сообщает Mаrca.

В телефонном разговоре итальянский специалист заверил 25-летнего бразильца, что он является для него приоритетным трансфером.

«Валенсия» хочет арендовать Артура. «Юве» — не против, но требует, что испанцы взяли на себя 50 процентов зарплаты футболиста.

В прошлом сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.