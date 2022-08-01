Гаттузо убедил полузащитника «Ювентуса» Артура перейти в «Валенсию»
Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо убедил полузащитника «Ювентуса» Артура перейти в испанский клуб, сообщает Mаrca.
В телефонном разговоре итальянский специалист заверил 25-летнего бразильца, что он является для него приоритетным трансфером.
«Валенсия» хочет арендовать Артура. «Юве» — не против, но требует, что испанцы взяли на себя 50 процентов зарплаты футболиста.
В прошлом сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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|0
|0
|0
|0-0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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