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Сегодня, 20:32

«Сельта» объявила о трансфере голкипера «Порту» Марчесина

Иван Шитик
Корреспондент
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Аугустин Марчесин.
Фото ФК «Сельта»., ТАСС

«Сельта» договорилась о трансфере голкипера «Порту» Аугустина Марчесина, сообщает сайт команды из Виго.

34-летний голкипер пройдет медосбледование, после чего контракт будет подписан официально. Речь идет об аренде с последующей опцией выкупа.

Марчесин перешел в «Порту» в 2019 году из мексиканской «Америки» почти за 8 миллионов евро.

ФК Порту
ФК Сельта
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