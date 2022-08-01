«Сельта» объявила о трансфере голкипера «Порту» Марчесина
«Сельта» договорилась о трансфере голкипера «Порту» Аугустина Марчесина, сообщает сайт команды из Виго.
34-летний голкипер пройдет медосбледование, после чего контракт будет подписан официально. Речь идет об аренде с последующей опцией выкупа.
Марчесин перешел в «Порту» в 2019 году из мексиканской «Америки» почти за 8 миллионов евро.
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16
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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|15.08
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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