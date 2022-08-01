«Сельта» объявила о трансфере голкипера «Порту» Марчесина

«Сельта» договорилась о трансфере голкипера «Порту» Аугустина Марчесина, сообщает сайт команды из Виго.

34-летний голкипер пройдет медосбледование, после чего контракт будет подписан официально. Речь идет об аренде с последующей опцией выкупа.

Марчесин перешел в «Порту» в 2019 году из мексиканской «Америки» почти за 8 миллионов евро.