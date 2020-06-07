Главный тренер «Сосьедада» хотел бы оставить Эдегора в аренде еще на один сезон

Главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль заявил, что хотел бы сохранить нападающего «Реала» Мартина Эдегора в аренде еще на один сезон.

— Нет сомнений в том, что Мартин играет важную роль на поле, он — топ-футболист, — приводит Marca слова Альгуасиля. — Мы знаем, что он счастлив в «Сосьедаде». Он все еще хочет здесь играть. Мартин знает, что в этом году он вырос как игрок, а после еще одного сезона у нас он был бы гораздо лучше готов сделать следующий шаг в карьере.

На счету 21-летнего норвежца 7 голов и 8 результативных передач в 28 матчах за «Сосьедад» в сезоне-2019/20.