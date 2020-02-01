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Главный тренер «Сельты»: «Смолов — очень качественный нападающий»

02:29
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия. Фото Marca
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия. Фото Marca
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия доволен арендой у «Локомотива» нападающего Федора Смолова. Россиянин до конца сезона будет играть в Испании.

— Смолов — очень качественный нападающий, — цитирует Onefootball Гарсию. — Надеюсь, что он пришел с правильным мышлением, чтобы помочь нам в эти месяцы, потому что нет никаких сомнений, что это качественный игрок. Его жизнь вне спорта, пока он будет придерживаться и соответствовать нашим стандартам, не будет проблемой.

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