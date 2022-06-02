Бускетс рассказал, что думает о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Если «Реал» выиграл Лигу чемпионов, это потому, что они дошли до финала. Если им удалось выиграть финал, это потому, что они заслужили это, они просто чемпионы.

Камбэки «Реала»? Здоровая зависть. Нужно поздравить их и закончить. Я сосредоточен на своей команде и сборной", — цитирует Бускетса Barca Universal.

Напомним, «Реал» под руководством Карло Анчелотти в финале Лиги чемпионов обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. «Реал» также стал победителем ла лиги по итогам сезона-2021/22.