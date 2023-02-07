Анчелотти: «Несмотря на поражение от «Мальорки», команда растет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о результатах команды в последних матчах.

«Требования очень высоки. Нужно все правильно оценить. Я считаю, что, несмотря на поражение от «Мальорки» (0:1), команда растет. Но это поражение было болезненным. У нас были травмы, но это не только наша проблема — дело в ужасном календаре. Мы чувствуем, что у нас все получится», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба недовольно работой Анчелотти в этом сезоне и в ближайшее время 63-летний специалист может покинуть свой пост.

«Реал» 8 февраля сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Начало — в 22.00 мск.

Мадридская команда занимает второе место в турнирной таблице испанской примеры, набрав 45 очков за 20 матчей. «Реал» отстает от лидера «Барселоны» на 8 очков.