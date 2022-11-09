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9 ноября, 23:01

«Севилья» вдевятером проиграла «Реалу Сосьедад»

Руслан Минаев
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«Севилья» дома проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 1:2.

В хозяев забивал Рафа Мир. У гостей Александер Сорлот и Браис Мендес.

Андалусийский клуб в середине первого тайма остался вдевятером. Прямые красные карточки заработали Иван Ракитич и Нианзу Куасси.

Испания. Лига 1. 14-й тур
09 нояб, 21:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:2
Реал Сосьедад

«Альмерия» дома обыграла «Хетафе» — 1:0. В составе хозяев забил Лео Баптистао.

В концовке матча вторую желтую карточку получил Родриго Эли.

Испания. Лига 1. 14-й тур
09 нояб, 21:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:0
Хетафе

ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
ФК Хетафе
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
9
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
10
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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38 тур
8.11 21:00
Эльче – Жирона
 1 : 2
8.11 22:00
Атлетик – Вальядолид
 3 : 0
8.11 23:30
Осасуна – Барселона
 1 : 2
9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
 1 : 0
9.11 21:00
Севилья – Р. Сосьедад
 1 : 2
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 0 : 1
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
10.11 22:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.11 23:30
Реал – Кадис
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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