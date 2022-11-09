«Севилья» вдевятером проиграла «Реалу Сосьедад»

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«Севилья» дома проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 1:2.

В хозяев забивал Рафа Мир. У гостей Александер Сорлот и Браис Мендес.

Андалусийский клуб в середине первого тайма остался вдевятером. Прямые красные карточки заработали Иван Ракитич и Нианзу Куасси.

«Альмерия» дома обыграла «Хетафе» — 1:0. В составе хозяев забил Лео Баптистао.

В концовке матча вторую желтую карточку получил Родриго Эли.