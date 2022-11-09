«Севилья» вдевятером проиграла «Реалу Сосьедад»
«Севилья» дома проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 1:2.
В хозяев забивал Рафа Мир. У гостей Александер Сорлот и Браис Мендес.
Андалусийский клуб в середине первого тайма остался вдевятером. Прямые красные карточки заработали Иван Ракитич и Нианзу Куасси.
«Альмерия» дома обыграла «Хетафе» — 1:0. В составе хозяев забил Лео Баптистао.
В концовке матча вторую желтую карточку получил Родриго Эли.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|
2
|Реал
|13
|10
|2
|1
|31-13
|32
|
3
|Р. Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Атлетико
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|
5
|Атлетик
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|
6
|Бетис
|13
|7
|3
|3
|17-9
|24
|
7
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|
8
|Вильярреал
|14
|6
|3
|5
|15-10
|21
|
9
|Р. Вальекано
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|
10
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
11
|Мальорка
|13
|4
|4
|5
|12-13
|16
|
12
|Валенсия
|13
|4
|4
|5
|19-15
|16
|
13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|
20
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
Результаты / календарь
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38 тур
|8.11
|21:00
|
Эльче – Жирона
|1 : 2
|8.11
|22:00
|
Атлетик – Вальядолид
|3 : 0
|8.11
|23:30
|
Осасуна – Барселона
|1 : 2
|9.11
|21:00
|
Альмерия – Хетафе
|1 : 0
|9.11
|21:00
|
Севилья – Р. Сосьедад
|1 : 2
|9.11
|22:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|0 : 1
|9.11
|23:30
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|10.11
|21:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|10.11
|22:00
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|10.11
|23:30
|
Реал – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|11
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|6
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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