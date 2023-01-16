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Пике приехал на матч испанской медиалиги на Renault Twingo в ответ на песню Шакиры

Мария Гусева
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Жерар Пике.
Фото Соцсети

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике отреагировал на новую песню своей бывшей возлюбленной Шакиры.

Одна из строчек композиции звучит так: «Ты променял «Феррари» на «Твинго» (Renault Twingo. — Прим. «СЭ»).

В ответ на это 35-летний Пике приехал на один из матчей медиалиги на Renault Twingo.

Ранее экс-футболист обыграл строчку с часами. Пике пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах «Касио».

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша.

Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
Шакира
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
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 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
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 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
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 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
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 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
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 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
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 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
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 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
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Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
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14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Реал Сосьедад

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Барселона

 6
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Усман Дембеле

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И К Ж
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Бетис

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