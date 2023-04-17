«Реал» может приобрести четырех игроков «Челси»

Защитник «Челси» Рис Джеймс, а также полузащитники Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик и Матео Ковачич входят в сферу интересов «Реала», сообщает Fichajes.

По информации издания, президент мадридского клуба Флорентино Перес лично проявляет инициативу в трансфере этих футболистов.

Также источник издания сообщает, что сливочные планируют усилить линию атаки в летнее трансферное окно.