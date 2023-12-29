Главный тренер «Барселоны» Хави тепло встретил форварда Роке

Главный тренер «Барселоны» Хави тепло встретил нападающего команды Витора Роке на одной из первых встреч футболиста в новой команде.

О подписании игрока каталонцы объявили летом 2023 года. Нападающий доиграл до конца календарного года в бразильской команде. Роке считают одним из главных талантов Бразилии и мира своего поколения.

В этом сезоне футболист забил 21 гол и отдал восемь результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.