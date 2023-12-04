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Сегодня, 09:23

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении

Виктория Кравченко
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Хави.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении. Он признался, что не чувствует, что его должность под угрозой. Специалист заявил, что счастлив и у него есть поддержка со стороны президента клуба.

«Уверен, что этот сезон будет очень хорошим. Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 4 очка.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
17
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 1
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
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4.12 23:00
Сельта – Кадис
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Хетафе

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Вильярреал

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