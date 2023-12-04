Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении. Он признался, что не чувствует, что его должность под угрозой. Специалист заявил, что счастлив и у него есть поддержка со стороны президента клуба.

«Уверен, что этот сезон будет очень хорошим. Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 4 очка.