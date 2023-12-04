Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении
Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возможном увольнении. Он признался, что не чувствует, что его должность под угрозой. Специалист заявил, что счастлив и у него есть поддержка со стороны президента клуба.
«Уверен, что этот сезон будет очень хорошим. Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее», — цитирует Хави Marca.
«Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 4 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|33-9
|38
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|14
|10
|1
|3
|30-13
|31
|
5
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
6
|Р. Сосьедад
|15
|7
|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|15
|6
|7
|2
|18-16
|25
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|
10
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|15
|4
|4
|7
|22-26
|16
|
13
|Алавес
|15
|4
|4
|7
|14-19
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
17
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|4 : 0
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 1
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|0 : 0
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|0 : 0
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 1
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|1 : 0
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|11
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5
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