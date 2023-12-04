Симеоне: «Атлетико» снова проиграл «Барселоне». Но впереди нас ждет нечто важное, нужно просто подождать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на поражение от «Барселоны» (0:1) в матче ла лиги.

«Я ухожу под впечатлением от второй половины и со спокойствием от осознания того, что команда реагирует, когда пропускает удар. «Атлетико» снова проиграл «Барселоне». Но впереди нас ждет нечто важное, нужно просто подождать», — цитирует Симеоне Marca.

«Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетико» с 31 очком — на четвертой строчке ла лиги.