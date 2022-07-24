Хави: «Барселоне» очень нравится обыгрывать «Реал»
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в товарищеском матче.
Встреча проходила на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США). Единственный мяч в игре забил полузащитник каталонского клуба Рафинья.
«В целом мы довольны, — приводит слова Хави Marca. — Мы получили хорошие эмоции, сейчас это важно. «Барселоне» очень нравится обыгрывать «Реал». Мы провели прекрасный первый тайм, второй уже был не столь хорошим. Предсезонка продолжается, мы хорошо тренируемся и увидели сегодня в исполнении команды хороший футбол«.
Тренер отметил, что он доволен не только результатом, но и игрой своих подопечных.
«Думаю, мы были лучше «Реала» и в целом показали добротный футбол, так что я доволен не только результатом. Мы наслаждались игрой, но главное — выигрывать трофеи. Для нас это важно», — сказал он.
Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 13-го числа сине-гранатовые примут «Райо Вальекано», а на следующий день мадридский клуб сыграет на выезде против «Альмерии».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -