Хави: «Барселоне» очень нравится обыгрывать «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США). Единственный мяч в игре забил полузащитник каталонского клуба Рафинья.

«В целом мы довольны, — приводит слова Хави Marca. — Мы получили хорошие эмоции, сейчас это важно. «Барселоне» очень нравится обыгрывать «Реал». Мы провели прекрасный первый тайм, второй уже был не столь хорошим. Предсезонка продолжается, мы хорошо тренируемся и увидели сегодня в исполнении команды хороший футбол«.

Тренер отметил, что он доволен не только результатом, но и игрой своих подопечных.

«Думаю, мы были лучше «Реала» и в целом показали добротный футбол, так что я доволен не только результатом. Мы наслаждались игрой, но главное — выигрывать трофеи. Для нас это важно», — сказал он.

Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 13-го числа сине-гранатовые примут «Райо Вальекано», а на следующий день мадридский клуб сыграет на выезде против «Альмерии».