Анчелотти: «Нынешний состав «Реала» лучше того, что был в прошлом сезоне»

Анчелотти заявил, что нынешний состав «Реала» лучше того, что был в прошлом сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» (0:1) в товарищеском матче высказался о составе команды.

Встреча проходила на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США). Единственный мяч в игре забил полузащитник каталонского клуба Рафинья.

«Я старался использовать новых футболистов, чтобы они адаптировались к стилю команды, — приводит слова Анчелотти Marca. — Очевидно, что, когда вводишь в игру Каземиро, Крооса и Модрича, становится легче, но я хотел задействовать молодых игроков. У нас много игроков. Нынешний состав «Реала» лучше того, что был в прошлом сезоне».

Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 13-го числа сине-гранатовые примут «Райо Вальекано», а на следующий день мадридский клуб сыграет на выезде против «Альмерии».