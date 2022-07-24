Анчелотти: «Нынешний состав «Реала» лучше того, что был в прошлом сезоне»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» (0:1) в товарищеском матче высказался о составе команды.
Встреча проходила на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США). Единственный мяч в игре забил полузащитник каталонского клуба Рафинья.
«Я старался использовать новых футболистов, чтобы они адаптировались к стилю команды, — приводит слова Анчелотти Marca. — Очевидно, что, когда вводишь в игру Каземиро, Крооса и Модрича, становится легче, но я хотел задействовать молодых игроков. У нас много игроков. Нынешний состав «Реала» лучше того, что был в прошлом сезоне».
Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 13-го числа сине-гранатовые примут «Райо Вальекано», а на следующий день мадридский клуб сыграет на выезде против «Альмерии».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -