Форвард «Ромы» Перес близок к переходу в «Сельту»

Нападающий «Ромы» Карлес Перес близок к переходу в «Сельту», сообщает Tuttosport.

По данным источника, 24-летний футболист уже согласовал условия контракта с испанским клубом. Трансфер может состояться в ближайшее время.

В прошлом сезоне Перес забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 6 миллионов евро.