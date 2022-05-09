Симеоне о диалоге с Анчелотти: «Я восхищаюсь им. Карло ведет себя одинаково как после побед, так и после поражений»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поприветствовал Карло Анчелотти после победы над «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании (1:0).

«Я приветствовал и других тренеров в конце матчей. Например, Бордаласа и Марселино. Я восхищаюсь личностью Анчелотти, он ведет себя одинаково как после побед, так и после поражений», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов. На пятой строчке за три тура до финиша располагается «Бетис» (58 очков).