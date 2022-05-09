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Сегодня, 09:06

Симеоне о диалоге с Анчелотти: «Я восхищаюсь им. Карло ведет себя одинаково как после побед, так и после поражений»

Симеоне восхищен главным тренером «Реала» Анчелотти
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поприветствовал Карло Анчелотти после победы над «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании (1:0).

«Я приветствовал и других тренеров в конце матчей. Например, Бордаласа и Марселино. Я восхищаюсь личностью Анчелотти, он ведет себя одинаково как после побед, так и после поражений», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов. На пятой строчке за три тура до финиша располагается «Бетис» (58 очков).

Диего Симеоне
Карло Анчелотти
ФК Атлетико
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 - : -
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 16
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 29 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 29 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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