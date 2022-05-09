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Сегодня, 07:18

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаки

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Аароном Ван-Биссакой.

Как сообщает Todofichajes, мадридский клуб ищет замену Шиме Врсалько, который покинет команду летом, когда истечет его контракт. «Красные дьяволы» готовы заключить сделку по аренде 24-летнего защитника с возможностью выкупа, так как он не входит в планы будущего тренера Эрика тен Хага.

Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за команду с июля 2019 года.

В текущем сезоне Ван-Биссака сыграл за «МЮ» 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://todofichajes.com/wan-bissaka-suena-fuerte-para-el-atletico/
Аарон Ван-Биссака
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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