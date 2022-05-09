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Облак: «Очень важная победа для «Атлетико», в борьбе за выход в ЛЧ осталось три игры»

Облак прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом» в матче 35-го тура чемпионата Испании
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

«Очень важная победа для «Атлетико» в сложном матче. «Реал» приехал в статусе чемпиона, они играли очень хорошо и хотели заработать три очка. Я доволен победой, в борьбе за выход в Лигу чемпионов осталось три игры, и победа над «Реалом» — это большой шаг», — приводит слова Облака Mundo Deportivo.

«Атлетико» впервые на своей домашней арене «Ванда Метрополитано» одержал победу над «Реалом» не только в ла лиге, но и во всех других турнирах. Единственный гол в матче с пенальти забил Янник Карраско.

«Атлетико» занимает четвертое место в таблице примеры. «Реал» обеспечил себе первое место еще в прошлом туре и проводил эту встречу в статусе чемпиона.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20220508/1001801389/oblak-hemos-dado-paso-grande-champions.html
Ян Облак
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1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
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 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
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 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
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 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
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 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
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 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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Валенсия – Бетис
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
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 - : -
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