Облак: «Очень важная победа для «Атлетико», в борьбе за выход в ЛЧ осталось три игры»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

«Очень важная победа для «Атлетико» в сложном матче. «Реал» приехал в статусе чемпиона, они играли очень хорошо и хотели заработать три очка. Я доволен победой, в борьбе за выход в Лигу чемпионов осталось три игры, и победа над «Реалом» — это большой шаг», — приводит слова Облака Mundo Deportivo.

«Атлетико» впервые на своей домашней арене «Ванда Метрополитано» одержал победу над «Реалом» не только в ла лиге, но и во всех других турнирах. Единственный гол в матче с пенальти забил Янник Карраско.

«Атлетико» занимает четвертое место в таблице примеры. «Реал» обеспечил себе первое место еще в прошлом туре и проводил эту встречу в статусе чемпиона.